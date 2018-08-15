США ввели санкции против российской судоходной компании из-за КНДР

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. США расширили санкции против КНДР, добавив одно физическое и трех юридических лиц, говорится в опубликованном заявлении министерства финансов США.

В список попала компания ООО "Профинет", а также ее генеральный директор Василий Колчанов. Организация зарегистрирована в Приморском крае в городе Находка. Она занимается "вспомогательной деятельностью, связанной с морским транспортом".

Также ограничительные меры коснулись, китайской Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading CO, а также SINSMS PTE. LTD, базирующейся в Сингапуре.

В начале августа США в рамках мер в отношении КНДР ввели ограничения против российского банка "Агросоюз". Американский минфин объяснил такой щаг нарушением санкционного режима по КНДР и "длительными отношениями" банка с Северной Кореей. Также в список попали китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская компания Korea Ungum Corporation.

Предупреждение Пхеньяна

На прошлой неделе Пхеньян предупредил Вашингтон, что возможное расширение американских санкций может повлиять на процесс денуклеаризации Корейского полуострова.

По словам официального представителя МИД Северной Кореи, "США пытаются выдумать предлог для усиления санкций против КНДР" и "на международных встречах призывают к сотрудничеству по вопросу усиления санкций и давления" против страны. Он отметил, что пока Соединенные Штаты отказываются сохранять внешнее приличие по отношению к своему партнеру, а также цепляются за старый сценарий, невозможно ожидать прогресса в отношениях между государствами.

При этом он подчеркнул, что КНДР по-прежнему готовы "поддерживать намерение лидеров США и КНДР устанавливать доверие и добросовестно пошагово выполнять соглашение", заключенное в Сингапуре.

Саммит в Сингапуре

В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

По итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.