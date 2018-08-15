У берегов Испании спасли более 350 мигрантов

МАДРИД, 15 авг — РИА Новости. Суда службы спасения на море обнаружили с утра среды девять лодок, на борту которых находился в общей сложности 361 мигрант, которые направлялись к берегам Испании.

В Гибралтарском проливе найдены пять лодок, в которых находились 135 человек, еще 226 человек на четырех лодках направлялись к Испании через море Альборан (самое западное в составе Средиземного моря), сообщает Служба спасения на море.

Миграционный поток в Испанию резко увеличился за последние месяцы. Только за две недели августа в эту страну по морю прибыли 2 тысячи 170 человек, за июль – 7 тысяч 855, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. С начала года — более 25 тысяч человек, при этом за весь 2017 — 22,1 тысячи, а в 2016 году — чуть более восьми тысяч.

Всего с начала года через Средиземное море в Европу прибыли 61,5 тысячи человек, 1,5 тысячи погибли.