В США полицейский стрельбой выгнал медведя из машины

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Офис шерифа округа Эль-Дорадо (штат Калифорния) опубликовал видео необычного инцидента с участием своего сотрудника и молодого медведя.

Полицейский выехал на звонок местного жителя, сообщившего о том, что животное залезло в его автомобиль.

Сотрудники правопорядка решили прогнать медведя с помощью ружья с резиновыми пулями. Парой выстрелов полицейский выбил заднее стекло машины, после чего хищник выскочил наружу и скрылся в лесу.

"Да, медведи могут открывать двери. На заметку — закрывайте свои машины и не оставляйте там никакой еды, особенно, если вы живете в местах обитания медведей", — говорится в сообщении офиса окружного шерифа.