Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 48 человек

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в учебном заведении на западе Кабула увеличилось до 48, еще 67 человек получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения.

Взрыв произошел сегодня в частном образовательном учреждении Mawoud Academy на западе столицы Афганистана. По данным властей, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Как отмечают местные СМИ, взрыв произошел, когда в заведении проходили занятия. Президент Афганистана Ашраф Гани поручил провести расследование.

Как сообщил телеканалу Tolo News один из очевидцев, террорист-смертник ворвался в здание учебного заведения, применив силу. При этом еще один местный телеканал 1TV, ссылаясь на представителя министерства внутренних дел, сообщает, что террорист маскировался под студента.

По имеющейся информации, большинству жертв и пострадавших около 18 лет. Они были на занятиях по подготовке к поступлению в университет.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.