МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в учебном заведении на западе Кабула увеличилось до 48, еще 67 человек получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения.
Как сообщил телеканалу Tolo News один из очевидцев, террорист-смертник ворвался в здание учебного заведения, применив силу. При этом еще один местный телеканал 1TV, ссылаясь на представителя министерства внутренних дел, сообщает, что террорист маскировался под студента.
По имеющейся информации, большинству жертв и пострадавших около 18 лет. Они были на занятиях по подготовке к поступлению в университет.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.