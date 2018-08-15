В Армении завели дело после нападения членов ЛГБТ-сообщества на полицию

ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Армянские следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением представителей ЛГБТ-сообщества на отделение полиции в Ереване и нанесением травм двум стражам порядка, сообщили в среду в Следственном комитете республики.
"По данному факту в следственном отделе ереванских районов Кентрон и Норк-Мараш возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц с оказанием сопротивления представителю власти". Один человек задержан", — говорится в сообщении на сайте СК.
Максимальная санкция по указанной статье предусматривает пять лет лишения свободы.