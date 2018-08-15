В Армении завели дело после нападения членов ЛГБТ-сообщества на полицию

ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Армянские следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением представителей ЛГБТ-сообщества на отделение полиции в Ереване и нанесением травм двум стражам порядка, сообщили в среду в Следственном комитете республики.

Инцидент произошел во вторник. По данным полиции, причиной агрессивного поведения стали нападения одного из граждан на представителей ЛГБТ-сообщества, совершенные в Ереване. Оперативная группа полиции доставила подозреваемого в нанесении телесных повреждений в центральное отделение, после чего представители ЛГБТ-сообщества ворвались в отделение полиции, чтобы отомстить задержанному. Двум полицейским были нанесены телесные повреждения, один из них был доставлен в больницу.

"По данному факту в следственном отделе ереванских районов Кентрон и Норк-Мараш возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц с оказанием сопротивления представителю власти". Один человек задержан", — говорится в сообщении на сайте СК.

Максимальная санкция по указанной статье предусматривает пять лет лишения свободы.