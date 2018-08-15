В китайской Шаньси произошла утечка газа, пострадали более 135 человек

ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Утечка газа произошла на металлургической компании в китайской провинции Шаньси, 136 человек госпитализированы, сообщает газета "Синьцзинбао".

ЧП произошло вечером в среду в уезде Вэньшуй на газопроводе металлургической компании. Место аварии находилось в непосредственной близи деревни Санцунь.

Сообщается, по состоянию на данный момент уже госпитализированы 136 селян, еще более 100 человек проходят медицинское обследование. По данным издания, среди пострадавших есть 18 детей.

Причины ЧП выясняются.