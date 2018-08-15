Москалькова попросила Киев помочь освободить моряков судна "Норд"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после встречи с семьями моряков попросила власти Украины, международные организации и СМИ помочь освободить экипаж российского судна "Норд", задержанного на Украине.

Ранее в среду пресс-секретарь омбудсмена Алексей Зловедов сообщал РИА Новости, что Москалькова встречается с семьями моряков.

"Прошу власти Украины, международные организации, СМИ, всех неравнодушных людей в России и по всему миру помочь освободить наших сограждан и вернуть их к своим родным и близким", — заявила РИА Новости Москалькова.

Она уточнила, что на встрече мать капитана судна рассказала ей, что мужчине грозит до пяти лет тюрьмы, из-за плохого здоровья он может не пережить такое заключение. В тяжелом положении, по словам омбудсмена, находятся и остальные члены экипажа. Жена старшего механика судна сообщила омбудсмену, что у ее мужа недавно отказывали ноги, добавила Москалькова. Она подчеркнула, что сделает все возможное для помощи рыбакам.

Ранее Москалькова сказала агентству, что провела телефонный разговор с омбудсменом Верховной рады Украины Людмилой Денисовой, они договорились поставить перед властями двух стран вопрос о выработке правовой формы для решения вопроса о возможном возвращении домой задержанных моряков судна "Норд" и судна ЯМК-0041.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.