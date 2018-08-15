Путин приедет на свадьбу главы МИД Австрии‍

СОЧИ, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 августа планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, заедет по дороге в Берлин", — сказал он.

Помощник президента Юрий Ушаков, со своей стороны, пояснил, что Кнайсль пригласила Путина на свою свадьбу, когда он был с визитом в Вене в начале июня, а теперь в связи с поездкой в Берлин у российского лидера появилась такая возможность.

"Мы заедем и поздравим", — сказал Ушаков.

По данным газеты Kronen Zeitung, церемония бракосочетания Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера состоится в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия. Как сообщили источники издания, к обеспечению безопасности привлекли спецподразделение "Кобра".

В субботу, 18 августа, российский президент посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. На переговорах, по словам Пескова, будут обсуждаться ситуация на Украине и в Сирии, американские санкции, а также строительство газопровода "Северный поток — 2".

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль ждет Путина на свою свадьбу 18го августа. И он приедет. По пути к Меркель. А на свадьбу Гарри и Меган в Великобританию не приехал. Потому что не надо было российских дипломатов высылать pic.twitter.com/4UXrE5ezLx — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 августа 2018 г.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль — беспартийный член коалиционного правительства Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы (АПС), в которое вошла по предложению последней по итогам выборов сентября 2017 года. Правительство Австрии, которое и ранее придерживалось умеренной относительно всех стран ЕС позиции к России на фоне кризиса отношений Москвы и Запада, с момента формирования новой коалиции неоднократно выступало с инициативами по налаживанию связей с Россией.

Так, Вена стала единственной ключевой страной ЕС, которая не выслала российских дипломатов на фоне "дела Скрипалей". Кнайсль тогда заявила, что "в трудные времена необходимо поддерживать диалог". В марте же Кнайсль заявила, что Вена готова стать посредником между Москвой и Лондоном в рамках урегулирования конфликта вокруг "дела Скрипалей", а летом Вена называлась одной из возможных площадок для саммита Путин и его американского коллеги Дональда Трампа.

Карин Кнайсль родилась 18 января 1965 года в Вене, часть своего детства провела в Иордании, где работал ее отец. Первое высшее образование получила в Университете Вены, где она изучала юриспруденцию и арабистику. В 1990 годы находилась на дипломатической службе, а позже выступала в качестве политического эксперта, в частности, по Ближнему Востоку. В годы миграционного кризиса в Европе выступала с критикой политики Еврокомиссии и подходов к решению проблемы правительства ФРГ.