В Генуе продолжаются работы на месте обрушения моста

ГЕНУЯ, 15 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Работы на месте обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе в среду не прекращались, передаёт корреспондент РИА Новости.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным префектуры, в результате погибли 39 человек.

В среду днем местные СМИ сообщили, что поисково-спасательные работы на месте трагедии приостановлены, так как существует опасность обрушения одной из оставшихся опор.

"Операция не прекращалась. Действительно, есть риск обрушения части моста, но под ним никого нет. Работы ведутся там, где обломки. Вы видите, поиски продолжаются", — заявил РИА Новости представитель пожарной службы Генуи.

В настоящий момент поиски проводятся в районе русла реки, куда упала часть моста. Там приземлился вертолет пожарной службы, работают экскаваторы, которые растаскивают завалы, а спасатели с собаками ищут останки погибших.

Как сообщил корреспонденту РИА Новости другой пожарный, который работает на месте обрушения, операция замедлилась из-за того, что теперь завалы разбирает тяжелая техника. По его словам, под завалами уже не осталось живых людей.

Одна из оставшихся частей моста нависает над складами. На ней до сих пор видны грузовики, фуры и легковые машины, которые люди побросали, пытаясь убежать с моста. Другая часть нависает над жилыми домами. Как объяснили спасатели, люди оттуда были эвакуированы накануне, однако риск обрушения остается высоким.

По информации областных властей области Лигурия, свои дома были вынуждены покинуть 632 человека.