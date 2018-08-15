Число погибших при обрушении моста в Генуе выросло до 39 человек

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Жертвами обрушения автомобильного моста в Генуе, по последним данным префектуры, стали 39 человек.

Сейчас поисковая операция идет в районе русла реки, куда упала часть моста. Там приземлился вертолет пожарной службы, работают экскаваторы, а спасатели с собаками ищут останки погибших.

Что произошло

Во вторник в 11:36 (12:36 мск) двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А-10 обрушился на жилые дома и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находилось более 30 автомобилей. Жертвами трагедии стали 39 человек. В Генуе объявлен двухдневный траур.

В прокуратуре заявили, что трагедия произошла из-за человеческой ошибки, речи о случайности не идет. Министр экономического развития Луиджи Ди Майо возложил всю ответственность на компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог.

В свою очередь, в Autostrade per l'Italia заявили, что на мосту в Генуе шел ремонт. При этом ее глава Джованни Кастеллуччи опроверг информацию о том, что конструкция находилась в опасном состоянии.