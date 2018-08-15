В ДНР сообщили о двух пострадавших из-за обстрела на юге Донбасса

ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела со стороны украинских силовиков населенного пункта Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики увеличилось до двух, заявил в среду представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее оперативное командование ДНР сообщило об обстреле на юге республики со стороны украинских силовиков, по селам Коминтерново и Ленинское было выпущено более 100 мин. Представители ДНР в СЦКК заявляли, что в результате обстрела Коминтерново ранение получил один мирный житель.

"По уточненным данным, количество пострадавших увеличилось до двух. В результате обстрела также получила касательное ранение в руку еще одна жительница населенного пункта Коминтерново 1942 года рождения", — заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.