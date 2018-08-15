Число погибших от жары в Южной Корее возросло до 48 человек

Прохожий закрывает лицо веером во время жары в Сеуле. 1 августа 2018

Прохожий закрывает лицо веером во время жары в Сеуле. 1 августа 2018

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Жертвами аномальной жары в Южной Корее в этом году стали 48 человек, более 4,1 тысячи пострадали, сообщает центр по контролю и предотвращению заболеваний.

Ранее сообщалось, что, по данным на конец июля, число погибших из-за жары в стране составляло 27 человек, более двух тысяч южнокорейцев пострадали.

Наибольшее число погибших приходится на провинцию Кёнсан-Пукто. Лидерами по числу пострадавших являются провинция Кёнгидо (850 человек) и столица страны Сеул (575 человек).

Издание "Сина Ильбо" со ссылкой на метеослужбу сообщает, что в ночь на 15 августа был побит национальный рекорд по продолжительности сезона тропических ночей. Минимальная температура воздуха за сутки не опускалась ниже 25 градусов в течение последних 25 суток. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1994 году.

В начале августа метеослужба Южной Кореи зафиксировала новый температурный рекорд. Столбик термометра в уезде Хончхон в 85 километрах к востоку от Сеула поднялся до 41 градуса, что стало самым высоким показателем за историю наблюдений.