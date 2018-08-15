В Киеве хотят попросить НАТО конвоировать суда в Азовском море

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украина планирует обратиться в Совбез ООН или НАТО с просьбой сопровождать суда в Азовском море, заявил в эфире телеканала "112 Украина" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Теоретически можно рассматривать две вероятные версии. Первая — это обращение в Совбез ООН с просьбой о морском конвое. Вторая версия, она менее вероятная, с моей точки зрения, это применение сил НАТО для сопровождения в Азовском море", — сказал он.

При этом Тука признал, что "не стал бы прогнозировать", что вооруженные силы НАТО помогут Украине.

Ситуация в Азовском море обострилась в марте, после того как украинские пограничники задержали судно "Норд", шедшее под российским флагом. На борту находились десять россиян, однако киевские власти считают их гражданами Украины. Девять членов экипажа получили штраф, капитану же грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. При этом лишь два члена экипажа вернулись в Крым, остальные остаются на Украине.

На фоне задержания "Норда" командование Черноморского флота заявило, что готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей.

Позже стало известно, что российские корабли досматривают суда, идущие в украинские порты. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

В Киеве утверждают, что в результате этих действий суда стали реже заходить в Мариуполь и Бердянск, а украинские судовладельцы терпят убытки в сотни миллионов гривен.