В Кабуле число погибших при взрыве возросло до 14 человек

КАБУЛ, 15 авг — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва около образовательного учреждения на западе столицы Афганистана увеличилось до 14, 18 человек пострадали, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения страны Вахид Маджрух.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 20 пострадавших.

Взрыв произошел в среду около образовательного учреждения на западе столицы Афганистана. По данным агентства Пажвак, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным местных СМИ, взрыв произошел внутри здания.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственности за случившееся.