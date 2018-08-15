В Генуе приостановили спасательные работы на месте обрушения моста

Сотрудники полиции со служебными собаками на месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе

Сотрудники полиции со служебными собаками на месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе

ГЕНУЯ/РИМ, 15 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Поисково-спасательные работы в районе обрушившегося моста в итальянской Генуе приостановили из-за риска новых обвалов и разрушений, сообщает телеканал Rainews24.

Специалисты опасаются, что одна из оставшихся опор может обрушиться. Сейчас пожарные проверяют устойчивость конструкции.

Как рассказал корреспонденту РИА Новости один из пожарных, операция замедлилась из-за того, что теперь завалы разбирает тяжелая техника. По его словам, под обломками уже не осталось живых людей.

Одна из оставшихся частей моста нависает над складами. На ней до сих пор видны грузовики, фуры и легковые машины, которые люди побросали, пытаясь убежать. Другая часть нависает над жилыми домами. Именно в этом районе проходит основная часть спасательной операции. Людей оттуда эвакуировали еще накануне, дома покинули 632 человека.

Что произошло

Во вторник в 11:36 (12:36 мск) двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А-10 обрушился на жилые дома и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находилось более 30 автомобилей. Жертвами трагедии стали 39 человек. В Генуе объявлен двухдневный траур.

В прокуратуре заявили, что трагедия произошла из-за человеческой ошибки, речи о случайности не идет. Министр экономического развития Луиджи Ди Майо возложил всю ответственность на компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог.

В свою очередь, в Autostrade per l'Italia заявили, что на мосту в Генуе шел ремонт. При этом ее глава Джованни Кастеллуччи опроверг информацию о том, что конструкция находилась в опасном состоянии.