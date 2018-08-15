В российском МИД встревожены ситуацией на севере Афганистане

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл), 15 авг — РИА Новости. Москва встревожена ситуацией в Афганистане, в частности на севере страны, в связи с атаками талибов на военные базы, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы с тревогой следим за ситуацией в провинции Газни, где движению талибов удалось занять и в течение нескольких дней удерживать значительную часть одноименного административного центра. Погибли сотни человек с обеих сторон. Конечно, погибли и мирные жители, значительная часть города оказалась просто разрушена. Афганские власти сообщили об отступлении талибов из города, однако движение талибов продолжает удерживать соседние с Газни уезды. Мы фиксируем эскалацию напряженности в северных провинциях, в том числе в связи с атаками талибов на базу афганской армии в уезде Гормач провинции Фарьяб, где по меньшей мере 17 военнослужащих были убиты и 20 получили ранения", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, с начала года масштабные боевые действия происходят одновременно в нескольких частях станы, а армия и полиция с трудом сохраняют контроль над ситуацией.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористические организации, запрещенные в России