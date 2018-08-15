МИД осудил Латвию за "выдавливание" русского языка

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл), 15 авг — РИА Новости. Москва осуждает планы латвийских властей перевести школьное образование полностью на латвийский язык, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, который проходит в среду на площадке международного молодежного форума "БалтАртек" в Светлогорске Калининградской области.
"Инициаторы заявляют, что эти меры служат нейтрализации влияния России на местных русских. Замыслы нацелены на уравнивание шансов. Но все это выглядит, по меньшей мере, лицемерно. На самом деле, это чистой воды дискриминация и попытки насильственно ассимилировать", — подчеркнула она.
В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.
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