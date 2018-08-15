МИД осудил Латвию за "выдавливание" русского языка

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл), 15 авг — РИА Новости. Москва осуждает планы латвийских властей перевести школьное образование полностью на латвийский язык, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, который проходит в среду на площадке международного молодежного форума "БалтАртек" в Светлогорске Калининградской области.

"Сегодня наиболее животрепещущей считаем проблему насильственного выдавливания русского языка из всех сфер общественной жизни. Речь, в первую очередь, идет о Латвии, где реализуются планы полного перевода образования в школах на латышский язык… Эти меры дискриминационно характера вызывают решительное осуждение российской стороны", — сказала Захарова.

"Инициаторы заявляют, что эти меры служат нейтрализации влияния России на местных русских. Замыслы нацелены на уравнивание шансов. Но все это выглядит, по меньшей мере, лицемерно. На самом деле, это чистой воды дискриминация и попытки насильственно ассимилировать", — подчеркнула она.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

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