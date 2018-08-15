Еще одна часть моста в Генуе может обрушиться на дома

ГЕНУЯ, 15 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Один из пролетов моста в Генуе, оставшийся без креплений, может обрушиться на жилые дома, людей уже эвакуировали, сообщил РИА Новости представитель пожарной службы Генуи, работающий на месте трагедии.

"Есть опасность, что кусок оставшейся проезжей части обрушится. Он ничем не закреплен и нависает над домами. Все жители оттуда эвакуированы, но опасность обрушения остается", — сказал он.

По данным префектуры региона Лигурия, из районов, прилегающих к обвалившемуся мосту, было эвакуировано свыше 600 человек.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным префектуры, в результате погибли 39 человек. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.