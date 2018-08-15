В МИД прокомментировали новый оборонный бюджет США

СВЕТЛОГОРСК, 15 авг – РИА Новости. Новый оборонный бюджет США фиксирует курс Вашингтона на доминирование в мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подписанный президентом США 13 августа закон о предельных расходах на национальную оборону в 2019 финансовом году, по сути, фиксирует курс на наращивание доминирующей роли Вашингтона на международной арене посредством силы", — сказала Захарова на брифинге.

В понедельник Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый в год, который ограничивает финансирование ряда работ по выполнению Договора по открытому небу. Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал это "путем к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними подходами".