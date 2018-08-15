Поездка российских следователей в ЦАР прорабатывается, заявили в МИД

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 15 авг — РИА Новости. Вопрос об организации поездки российских следователей в Центральноафриканскую Республику для расследования убийства российских журналистов прорабатывается уже в практической плоскости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прорабатывается вопрос, уже в конкретной практической плоскости, о поездке в ЦАР сотрудников Следственного комитета России для наблюдения за проведением центральноафриканскими правоохранителями процессуальных действий", — сказала Захарова на брифинге.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской Республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.