Патрушев обсудил с членом политбюро ЦК Компартии Китая ситуацию вокруг КНДР

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев встретился в Москве с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, в ходе встречи обсуждалась ситуация вокруг КНДР, а также вопросы взаимодействия в сфере безопасности, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Обсуждены вопросы российско-китайского взаимодействия в сфере безопасности, военного и военно-технического сотрудничества. Стороны обменялись мнениями по проблемам ближневосточного урегулирования, а также ситуации на Корейском полуострове", — говорится в сообщении.

Кроме того, были рассмотрены дальнейшие перспективы взаимодействия РФ и КНР на международном уровне, в том числе в многосторонних форматах.