Российские дипломаты добились улучшения содержания Бутиной в США

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские дипломаты добились улучшения тюремного содержания в США россиянки Марии Бутиной, но применяемый к ней режим остается тяжелым, и у нее есть проблемы со здоровьем, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российские дипломаты в Вашингтоне добились некоторого улучшения условий ее содержания. Так, ей разрешили пользоваться телефоном, улучшили питание. Вместе с тем, несмотря на многократные обращения, применяемый к ней режим остается тяжелым, в результате у Марии Бутиной ухудшилось здоровье", — заявила она.

Бутину задержали в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". Однако судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.