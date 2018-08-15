Украинская писательница раскритиковала детей за незнание Бандеры

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Писательница Лариса Ницой возмутилась из-за того, что украинские дети ничего не знают о националисте Степане Бандере.

Она рассказала, как пыталась петь с ребятами в летнем лагере песни из репертуара УПА*. В частности, в одном из куплетов упоминался Бандера, и Ницой решила поинтересоваться, знают ли они, кто это. Выяснилось, что из 60 детей только двое могут ответить на ее вопрос.

"Ответ детей: "Бандера — это тот, кто играет на бандере". У меня просто нет слов", — возмутилась писательница в эфире телеканала ZIK.

Лариса Ницой известна провокационными высказываниями. Так, в феврале ее возмущение вызвали говорящие по-русски киевляне, а в июне она устроила скандал, услышав русскую речь в здании СБУ.

Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии*. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.

Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.