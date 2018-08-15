Украинская писательница раскритиковала детей за незнание Бандеры

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Писательница Лариса Ницой возмутилась из-за того, что украинские дети ничего не знают о националисте Степане Бандере.
"Ответ детей: "Бандера — это тот, кто играет на бандере". У меня просто нет слов", — возмутилась писательница в эфире телеканала ZIK.
Лариса Ницой известна провокационными высказываниями. Так, в феврале ее возмущение вызвали говорящие по-русски киевляне, а в июне она устроила скандал, услышав русскую речь в здании СБУ.
Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии*. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.
Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.