Прокурор назвал причину обрушения моста в Генуе

ГЕНУЯ/РИМ, 15 авг — РИА Новости. Обрушение автомобильного моста в Генуе произошло из-за человеческой ошибки, речи о случайности не идет, заявил прокурор итальянского города Франческо Коцци.

По его словам, прокуратуре, открывшей дело, предстоит собрать документы и показания, относящиеся к строительству моста и работам по его обслуживанию.

"Мы должны ответить на один-единственный вопрос: почему это случилось? Это наша задача, ради нее мы сделаем все необходимое", — добавил Коцци.

При этом министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо возложил всю ответственность за обрушение моста на компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны. По его словам, министерство уже начало процедуру расторжения концессионного соглашения с Autostrade per l'Italia.

Во вторник в 11:36 (12:36 мск) двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А-10 обрушился на жилые дома и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находилось более 30 автомобилей. Жертвами трагедии стали 37 человек. Личности пяти погибших пока не установлены. Шестнадцать человек получили ранения, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются.В Генуе объявлен двухдневный траур.

В Autostrade per l'Italia заявили, что на мосту в Генуе шел ремонт. При этом ее глава Джованни Кастеллуччи опроверг информацию о том, что конструкция находилась в опасном состоянии.