Конец "Карателя": Пентагон отказался от разработки "умного" гранатомета

Демонстрация опытного образца комплекса ХМ25 на конференции по оружию, боеприпасам и приборам в Льюис - Маккорд, США. Архивное фото

Демонстрация опытного образца комплекса ХМ25 на конференции по оружию, боеприпасам и приборам в Льюис - Маккорд, США. Архивное фото

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Американская армия официально свернула разработку перспективного гранатомета ХМ25 "Каратель", сообщает портал Stars and Stripes.

Предполагалось, что "умный" гранатометный комплекс станет прорывным оружием для пехоты, однако из-за срывов сроков разработки, превышения бюджета и неудач на испытаниях проект не удалось довести до конца. Отмечается, что отказ от программы позволит Пентагону сэкономить 2,3 миллиарда долларов.

Комплекс ХМ25 представляет собой компьютеризированный 25-миллиметровый гибрид автомата и гранатомета. Отличительная особенность оружия — способность системы рассчитать время и дистанцию подрыва, заданные при программировании взрывателя. Такая технология позволила бы ликвидировать противника, находящегося в укрытии.

Оружие тестировалось в Афганистане с 2010 по 2013 год. Комплекс не впечатлил американских военных: так, рейнджеры посчитали ХМ25 громоздким и тяжелым из-за веса боекомплекта, состоящего из 36 гранат. По их мнению, гранатомет уступает карабинам М4. Кроме того, несколько человек получили травмы на учениях из-за неисправностей.

Армия расторгла контракт с разработчиками — компанией Orbital ATK, сохранив за собой права на все связанные с проектом наработки.