В Киргизии погиб российский альпинист

БИШКЕК, 15 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Бишкеке подтвердило информацию о гибели российского альпиниста Кирилла Воронкова, погибшего при восхождении в горах Киргизии, и занимается вопросом транспортировки тела россиянина на родину, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы дипломатического ведомства Виктор Харченко.
"Посольство выражает соболезнование родным погибшего спортсмена. В настоящий момент посольство совместно с МЧС республики и страховой компанией занимается отправкой тела погибшего на родину", — сообщил он.
Представитель пресс-службы отметил, что в настоящий момент спасатели МЧС Киргизии ведут поиск еще одного россиянина Максима Желимолая, связь с которым прервалась 12 августа во время покорения пика Победы.
"Мы взаимодействуем по этому вопросу с МЧС республики", — сообщил он, добавив, что по этому случаю пока рано делать какие-либо прогнозы.
Киргизия, свыше 90% площади которой занимают горы, привлекает альпинистов со всего мира. На территории страны находятся несколько десятков горных пиков высотой свыше 7 тысяч метров. Ежегодно в горах республики происходят десятки несчастных случаев требующих экстренной эвакуации альпинистов и горных туристов.