Суд в Турции отказался освобождать пастора Брансона из-под домашнего ареста

АНКАРА, 15 авг — РИА Новости. Суд турецкого Измира отказал в освобождении американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста, сообщает в среду телеканал CNN Turk со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что суд отклонил ходатайство защиты, которая добивается освобождения Брансона и права покинуть страну.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что этот шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".