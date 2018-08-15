ВСУ 13 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 130 мин, заявили в среду журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник представительство ДНР в СЦКК сообщало о семи нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных ил Украины) составило 13 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР около 130 мин, они также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 188 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.