АФИНЫ, 15 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Предстоящая замена посла в Москве не связана с обострением двусторонних отношений, заявил РИА Новости источник в греческом министерстве иностранных дел.

"Посол из России не отзывается. Планируется замена посла. Речь идет не об отзыве, а о замене", — подчеркнул источник в МИД.

От отметил, что в случае отзыва "ИД выпустил бы соответствующую ноту и посол бы уже уехал". При этом решение министра еще не одобрено.

"Ближайший служебный совет состоится, по всей вероятности, в сентябре. Дата пока не определена. На нем будут приняты решения по послам, в том числе в России", — сказал собеседник агентства.

Тогда же будет решено, когда Фриганас покинет Москву.

"Так что вполне возможно, что отъезд затянется до марта, когда истекает срок полномочий Фриганаса", — добавил он.

По его словам, появление служебного документа совпало по времени с заявлением МИД по отношениям с Россией.

"Это было циркулярное письмо для внутреннего пользования, для очень ограниченного числа лиц. МИД Греции не ожидал его утечки", — сказал источник.

Замена посла

Сообщалось, что министр иностранных дел Никос Котзиас решил досрочно заменить посла в России Андреаса Фриганаса. По словам источника агентства, циркуляр с информацией о замене посла распространили среди высших дипломатов 10 августа.

В тот же день МИД Греции выпустил заявление в связи с ответными мерами Москвы на высылку российских дипломатов. В Афинах назвали Россию "товарищем Турции по оружию", а зеркальные ответные меры — "произволом и местью".

Поскольку о замене посла стало известно в период кризиса в отношениях двух стран, это рассматривалось как его отзыв – демарш, означающий понижение уровня дипломатических отношений.

Что известно о Фриганасе

Андреаса Фриганаса назначили послом в России в марте 2016 года, к обязанностям он приступил в мае, а в ноябре вручил верительные грамоты Владимиру Путину. Фриганас также представляет Грецию в Белоруссии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Вместе в Фриганасом на работу в Москву перевели его супругу Деспину Пулу. В дипмиссии в Москве она занимает второй по рангу пост — советник-посланник посольства.



Посол Греции назначается обычно на три года, и досрочная замена Фриганаса стала неожиданностью — его считают опытным, деятельным дипломатом, кроме того, на работу в России его назначал лично Котзиас. Согласно циркуляру, Фриганаса переводят в центральный аппарат МИД.