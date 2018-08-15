Глава финского МВД рассказал о негативном влиянии шведской преступности

ХЕЛЬСИНКИ, 15 авг — РИА Новости. Министр внутренних дел Финляндии Кай Мюкканен выразил опасения, что массовый поджог автомобилей в Швеции и другая преступность в соседней стране влияют на безопасность в Финляндии, сообщает газета Ilta-Sanomat.

В ночь на понедельник в разных городах Швеции сожгли в общей сложности более 100 автомобилей. Больше всего поджогов совершили в Гётеборге, втором по величине городе страны, и Тролльхеттане, расположенном в 70 километрах от него. Автомобили также жгли в Люсекиле, Алафорсе, Фалькенберге, Мальмё, Стокгольме, Уппсале и других городах Швеции.

"В шведских пригородах есть банды преступников, выступающие против полиции. До того, как процесс достигает этой стадии, проходит долгий путь, который (властям) нужно переломить…. У нас нет причин для паники или страха, учитывая, что, к счастью, мы живем в стране, которая стала еще безопаснее, чем когда-либо прежде", — отметил Мюкканен, подразумевая данные финской статистики о сокращении насильственных преступлений, убийств и дорожно-транспортных происшествий на протяжении многих лет.

Однако происходящее в соседних странах напрямую влияет на чувство безопасности жителей Финляндии.

"Даже если нет никаких изменений в Финляндии, (увиденное) в средствах массовой информации и в социальных сетях, может, вероятно, привести не только к обсуждению, но и напрямую влияет на чувство безопасности в своей стране", — отметил министр.

Всего в Финляндии, как уточняет МВД, работает 7,2 тысячи полицейских.

По результатам исследования, проведенного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Финляндия является самой безопасной страной мира, несмотря на самое низкое в Европе число полицейских на тысячу человек населения — 1,3.