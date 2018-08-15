В Новой Зеландии почти 30 тысяч учителей приняли участие в забастовке

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. По меньшей мере 29 тысяч учителей начальной и средней школы в среду приняли участие в забастовке в Новой Зеландии впервые за 24 года, сообщает радиостанция Radio New Zealand.

Сообщается, что в забастовке приняли участие только учителя, относящиеся к профсоюзу New Zealand Educational Institute (NZEI). Их главным требованием является повышение зарплат и уменьшение количества учеников в классе.

По данным радиостанции, забастовка учителей привела к закрытию сотен школ по всей стране и отмены занятий у 400 тысяч учеников. В акции, прошедшей в столице страны Веллингтоне, участники заявили о возможном объявлении двухдневной забастовки в случае, если их требования не будут рассмотрены министерством образования.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн выступила перед толпой собравшихся в столице, заявив, что на внесение радикальных изменений необходимо время и призвала учителей работать с правительством.