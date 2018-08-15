Британские пиротехники заявили, что им не страшно ехать в Россию

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Британская команда пиротехников Fantazia Fireworks не верит угрожающим публикациям западных СМИ о России, поэтому с нетерпением ждет возможности выступить в Москве на фестивале фейерверков "Ростех" 18 и 19 августа, заявил РИА Новости режиссер компании Кристофер Пирсон.

"Если мы бы действительно верили в то, что пишут в СМИ, нам было бы страшно посетить Россию. К счастью, мы этого не делаем, и поэтому с нетерпением ждем встречи с прекрасными и дружелюбными людьми. Моя мама посещала Россию много, много раз на протяжении всей своей жизни и с любовью говорит о каждой минуте этих ощущений", — сказал Пирсон.

По словам режиссера, команде Fantazia Fireworks было приятно получить приглашение в Москву.

"Последнее место, где мы выступили, было Монако. Нам пришлось обеспечивать всю логистику по доставке туда нашего собственного фейерверка. Фестиваль "Ростеха" в России выгодно отличается, поскольку организаторы обеспечивают всей пиротехникой", — отметил Пирсон.

Он добавил, что международный фестиваль фейерверков "Ростех" позволяет встретиться и потусоваться на одной площадке с единомышленниками со всего мира, а также увидеть последние тенденции в мире пиротехники.

"Мы всегда учимся и никогда не стоим на месте", — подчеркнул режиссер Fantazia Fireworks.

По его словам, результат эффекта от шоу не связан с объемом средств, вложенных в пиротехнику.

"Определенно нет. Ведь это художник выбирает материал, музыку и то, как это все объединить в единое гармоничное пространство, чтобы получить ошеломляющий результат", — отметил Пирсон.

Отвечая на вопрос, без чего или кого команда не сможет выступить на фестивале фейерверков в Москве, режиссер с юмором отметил: "без меня".

С особенной гордостью режиссер вспоминает выступление в мультимедийном шоу в Британии.

"Аргос — крупный национальный бренд Великобритании. Мы выступали на его сороковую годовщину с огромным фейерверком и лазерным шоу. Были использованы проекционные изображения на зданиях вокруг нас. Это было очень круто, большой проект, построенный за четыре месяца, кульминацией которого стала ночь, которую заказчики никогда не забудут", — отметил Пирсон.

Отвечая на вопрос, какое максимальное количество залпов они произвели на своем самом большом шоу, режиссер сказал: "Шоу в Триполи было фееричным. Тогда отстрелялись более чем 2000 залпами".

Праздничная программа Фестиваля фейерверков "Ростех" продлится два дня — субботу и воскресенье, 18 и 19 августа. В Братеевском парке в течение двух дней будут проводиться детские и спортивные мероприятия, развлекательная программа, например, фестиваль воздушных змеев, а прямо на Москва-реке будет организовано шоу 120 танцующих фонтанов. Развлекательные мероприятия будут начинаться в 14.00.

Вечером, перед самими фейерверками, гостей будут развлекать "Танцы минус" и "Чиж" (18 августа), а также группа "Звери" (19 августа).

Для прохода посетителей будет установлено 100 рамок. В связи с повышенными мерами безопасности в парк не будут пускать посетителей на велосипедах, роликах и самокатах, с животными, а также своей водой и едой.

Билеты на мероприятие можно будет купить в интернете, а также перед входом в сам парк, но на месте они будут стоить на 20-30% дороже, чем при покупке заранее.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером фестиваля. МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.