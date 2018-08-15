Журналист рассказал, что последует за строительством полигона НАТО в Литве

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Рядом со строящимся авиаполигоном НАТО в городе Казлу-Руда в 60 километрах от границы России в Литве вскоре появится и новая авиабаза альянса, считает обозреватель РИА Новости и Sputnik Латвия Александр Хроленко.

По его словам, всего в четырех километрах от Казлу-Руда расположен аэродром с взлетно-посадочной полосой длиной свыше двух километров, многочисленными бункерами и ангарами в прилегающем лесу. Кроме того, Дональд Трамп 14 августа подписал закон о рекордном военном бюджете страны, и этот документ обязывает руководство Пентагона "рассмотреть возможность перехода от миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии к миссии ПВО".

Для этого потребуется новая, развитая инфраструктура — аэродромная сеть, объекты инженерного обеспечения, склады горючего и боепитания, полигоны для отработки авиаударов. Поэтому весь этот комплекс в Казлу-Руда вполне может превратиться в полноценную базу НАТО, считает журналист.

Фактически американским войскам дан приказ окопаться в Прибалтике и находиться там в постоянной готовности к войне с Россией. Решение о начале боевых действий может быть принято под любым удобным США предлогом, включая повторное "отравление Скрипалей".

При этом, добавляет Хорленко, этот проект обещает много неприятных сюрпризов самой Литве. Теперь на головы литовцев с большей вероятностью могут упасть бомбы и ракеты НАТО, как ранее произошло в Эстонии, когда вооруженные силы не смогли обнаружить и отследить траекторию американской ракеты.

Это доказывает, что воздушное пространство восточного фланга НАТО не защищено даже от старых американских ракет типа AIM-120 AMRAAM. Для перехвата новейших ракет, к примеру, российских комплексов "Искандер" или "Калибр", не имеется ни средств, ни даже предпосылок.

На фоне этого необратимого процесса милитаризации балтийского региона и беспрецедентного усиления войсковой группировки США и НАТО у границ России, позиция российских властей безупречна. Однако жесткая реакция Москвы становится лишь вопросом времени, заключает Хорленко.