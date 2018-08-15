Журналист рассказал, что последует за строительством полигона НАТО в Литве

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Рядом со строящимся авиаполигоном НАТО в городе Казлу-Руда в 60 километрах от границы России в Литве вскоре появится и новая авиабаза альянса, считает обозреватель РИА Новости и Sputnik Латвия Александр Хроленко.
Для этого потребуется новая, развитая инфраструктура — аэродромная сеть, объекты инженерного обеспечения, склады горючего и боепитания, полигоны для отработки авиаударов. Поэтому весь этот комплекс в Казлу-Руда вполне может превратиться в полноценную базу НАТО, считает журналист.
Фактически американским войскам дан приказ окопаться в Прибалтике и находиться там в постоянной готовности к войне с Россией. Решение о начале боевых действий может быть принято под любым удобным США предлогом, включая повторное "отравление Скрипалей".
Это доказывает, что воздушное пространство восточного фланга НАТО не защищено даже от старых американских ракет типа AIM-120 AMRAAM. Для перехвата новейших ракет, к примеру, российских комплексов "Искандер" или "Калибр", не имеется ни средств, ни даже предпосылок.
На фоне этого необратимого процесса милитаризации балтийского региона и беспрецедентного усиления войсковой группировки США и НАТО у границ России, позиция российских властей безупречна. Однако жесткая реакция Москвы становится лишь вопросом времени, заключает Хорленко.