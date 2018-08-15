Украинский политик указал на отсутствие плана развития страны

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинские власти не имеют инвестиционной стратегии развития страны, а только занимаются "попрошайничеством" у Международного валютного фонда (МВФ).

По его словам, украинские власти все сильнее загоняют жителей в долговую яму, продолжая брать кредиты у МВФ.

"Власть не имела и не имеет инвестиционной стратегии, стратегии развития, а у них только попрошайническая позиция. Просить кредиты и за счет этого удерживать экономику от дефолта и коллапса они вынуждены за счет жителей Украины. За счет непопулярных методов пытаются удержаться в кресле, продолжая одалживать деньги, каждого украинца загоняют в долговую яму", — сказал Николаенко.

Кроме того, политик рассказал, что на Украине скоро снова вырастут цены на газ из-за того, что украинским властям придется гасить долг перед фондом.

"МВФ — это не просто кредитор, это кредитор с большим шлейфом политических влияний, возможностей некоторых стран, в частности США. Насколько я владею информацией, то глобальное решение дать Украине транш уже есть. Дальше только вопрос к миссии, выдавят ли они повышение цены на газ. Необходимо понимать, что, как и любой кредитор, они требуют не столько повышение каких-то цен, сколько показать источник финансирования, который позволит погасить долг", — рассказал Николаенко.

Украина и МВФ

В начале нынешнего года Украина вышла на второе место в мире по задолженности перед МВФ, она составила 11,9 миллиарда долларов. Больше только у Греции — 12,8 миллиарда.

Киев рассчитывает на очередной транш, за счет которого планирует выполнить финансовые обязательства этого года. Однако для этого он должен выполнить два условия — сформировать антикоррупционный суд и повысить тарифы на газ.

В начале августа госсекретарь США Майк Помпео лично призвал Петра Порошенко выполнить все условия фонда.