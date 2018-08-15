Министр обороны Греции считает возможным мирное сосуществование с Турцией

АФИНЫ, 15 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Освобождение двух греческих военнослужащих из турецкой тюрьмы улучшит греко-турецкие отношения, оно показывает, что две страны могут мирно сосуществовать, заявил министр национальной обороны Греции Панос Камменос на церемонии встречи военных в аэропорту города Салоники.

Камменос заявил, что греческий народ на протяжении всего периода задержания двух греческих военных показал единство и патриотизм.

"От имени премьер-министра, правительства и греческого народа мы встречаем их на родине. Надеюсь, что их освобождение сегодня, в этот важный день, означает и другой день для греко-турецких отношений. Мы можем жить вместе. Мы можем жить мирно на благо обоих народов. Мы можем жить, строя будущее и завтрашний день обеих стран, уважая международное право и международные договоры", — заявил Камменос.

Министр от имени Вооруженных сил, вместе с военным руководством, приветствовал освобожденных офицера и унтер-офицера. "Они сдержали присягу как верные и достойные солдаты, они не предали знамя, они служили ему в условиях плена и вернулись в Грецию, чтобы продолжить службы в Вооруженных силах", — заявил министр обороны.

Греческие военные Ангелос Митретодис и Димитрис Куклатзис 5,5 месяцев находились в турецкой тюрьме. Они были задержаны 1 марта, когда во время патрулирования в районе Эврос из-за плохой погоды по ошибке зашли на турецкую территорию. Власти Греции ожидали, что турки в течение суток выдадут задержанных. Однако в Турции греческих военных обвинили в незаконном проникновении на военную территорию. Во вторник суд в Эдирне освободил военных.

Свой самолет за военными отправил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, забрать военнослужащих было поручено первому заместителю министра иностранных дел Йоргосу Катрунгалосу и заместителю начальника Генерального штаба национальной обороны Греции Константиносу Флоросу.

Поздно ночью самолет приземлился в Салониках, где военных встретили министр обороны Панос Камменос, начальник Главного штаба армии Алкивиадис Стефанис, заместитель министра иностранных дел Греции Яннис Аманатидис, а также семьи.

Задержание военных было одной из самых острых проблем в отношениях Анкары и Афин в последние месяцы.

Ципрас заявил, что освобождение из тюрьмы двух греческих военных – "это акт справедливости, который поможет укрепить дружбу, добрососедство и стабильность в регионе".

МИД Греции заявил, что решение турецких властей будет способствовать развитию греко-турецких отношений и дружбы народов.