Мадуро объяснил мотив зачинщиков покушения на него

МЕХИКО, 15 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что главной целью неудавшегося покушения на него был приход к власти в стране переходного правительства.
"Их целью было убийство не только Николаса Мадуро, но и высокого политического руководства страны, чтобы немедленно в этот момент смятения и боли назначить из ничего правительственную переходную хунту", – заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, 4 августа во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.
Мадуро попросил также органы следствия сделать ход расследования покушения и предстоящего суда максимально публичным.