Мадуро объяснил мотив зачинщиков покушения на него

МЕХИКО, 15 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что главной целью неудавшегося покушения на него был приход к власти в стране переходного правительства.

Ранее генпрокурор Венесуэлы сообщил, что всего по делу сейчас проходят 34 подозреваемых, из которых 14 были арестованы. Ряд фигурантов следствия скрываются за рубежом.

"Их целью было убийство не только Николаса Мадуро, но и высокого политического руководства страны, чтобы немедленно в этот момент смятения и боли назначить из ничего правительственную переходную хунту", – заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, 4 августа во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.

Мадуро попросил также органы следствия сделать ход расследования покушения и предстоящего суда максимально публичным.