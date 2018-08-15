Посол России в Мексике прокомментировал "кокаиновое дело"

МЕХИКО, 15 авг – РИА Новости. Груз кокаина, перехваченный в результате операции аргентинских и российских спецслужб, вероятнее всего, направлялся через Россию транзитом в Западную Европу, считает российский посол в Мексике, ранее возглавлявший дипмиссию в Буэнос-Айресе, Виктор Коронелли.

В конце февраля в ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

"Главное — что груз не попал к потребителю. Кто был потребителем… Судя по всему, по той информации, которая есть у силовых структур, Россия, как и Аргентина, была пунктом транзита. Кокаин шел, по-видимому, из Колумбии в, по-видимому, Западную Европу", — сказал Коронелли в беседе с журналистами российских информагентств.

По его словам, "уникальная операция спецслужб двух стран" длилась полтора года. "Было очень четкое и эффективное взаимодействие. Мне лично довелось поддерживать в рамках операции личные контакты с министром безопасности Аргентины (Патрисией Буллрич – ред.), с которой я был на постоянной связи", — отметил Коронелли.

"Еще раз подчеркну – для нас главное, что было обеспечено конструктивное взаимодействие по линии силовых структур и, собственно, результат был достигнут: была проведена контролируемая поставка, были задержаны причастные к организации этой схемы. Впереди – суд, а несколько недель назад состоялась экстрадиция в Россию одного из фигурантов из Германии, который, судя по всему, был организатором этой схемы поставки", — сказал дипломат.

Посол отметил, что в целом сотрудничество России с Латинской Америкой по линии правоохранительных органов развивается довольно органично. "Не далее как 1 августа в Буэнос-Айресе прошла 11-я встреча полицейских служб региона AMERIPOL. Туда была приглашена российская делегация, и Россия получила статус наблюдателя. Это свидетельствует о заинтересованности стран региона наращивать контакты", – добавил Коронелли.

По словам посла, у Мексики есть интерес к такому сотрудничеству. "Каждый год в учебных заведениях МВД России организуются курсы подготовки сотрудников правоохранительных органов латиноамериканских стран. В 2017 году из Мексики их прошли четыре человека. Есть приглашения на следующий учебный курс, и интерес здесь большой. Ведется укрепление профильной договорной базы", — рассказал Коронелли. В частности, сейчас на выходе соглашение о сотрудничестве между генеральными прокуратурами двух стран, в работе соглашение о сотрудничестве по линии МВД.

В ходе недавнего чемпионата мира по футболу в России был организован международный центр, куда приглашались сотрудники правоохранительных органов стран-участниц. "От Мексики была группа полицейских. По информации моей коллеги, посла Мексики в Москве, впечатления их от участия в работе этого центра были самые позитивные, мексиканскими полицейскими был приобретен большой опыт", — заметил Коронелли.