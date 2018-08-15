РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Мэттис заявил, что США смогут защитить свои спутники‍

(обновлено: 05:20 15.08.2018)
03805
© NASAВид с МКС на Землю. Архивное фотоВид с МКС на Землю. Архивное фото
© NASA

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис во вторник заявил, что США не хотят милитаризации космоса, но "не будут сидеть, сложа руки", если их спутники подвергнутся атаке.

Вид на Землю. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
США намерены "во что бы то ни стало" разместить оружие в космосе, пишут СМИ
"Мы не инициируем это (развертывание вооружений в космосе – ред.). Мы говорим, что сможем защитить наши спутники в космосе. В то же время, если кто-то попытается выйти в космос военным путем, мы не будем сидеть, сложа руки. Мы не намерены милитаризировать космос. Однако при необходимости мы будем защищаться в космосе", — сказал Мэттис в ходе поездки в Бразилию, сообщает издание Washington Post.

Он напомнил, что еще в 2007 году Китай уничтожил свой старый спутник ракеrbтой наземного базирования и США "поняли тот сигнал, который был послан".

"С тех пор наша разведка наблюдает, как другие страны, включая Россию, развивают средства космического нападения", — сказал министр.

Обоснование политики

В последнее время администрация США начала активно продвигать идею использования космоса как театра боевых действий, что, как и в других случаях, объясняется необходимостью ответа на якобы действия других стран, прежде всего России и Китая.

Запуск ракеты Atlas V со спутником вооруженных сил США с мыса Канаверал
© NASA / Mike Deep
Битва за Вселенную: как Советский Союз выиграл у США "звездные войны"
Комментарии Мэттиса последовали спустя сутки после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что "соперники и противники (США) уже начали милитаризацию в космосе".

Кроме того, во вторник помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет заявила, что США выражали беспокойство много лет, за которые Россия активно стремилась разрабатывать и развертывать противоспутниковое оружие. Помощник госсекретаря осудила стремление России развивать противоспутниковый потенциал и заявила, что оно согласуется с другой ее деятельностью.

Космические силы

На прошлой неделе было объявлено о создании в США отдельных Космических сил. Планируется, что средства на создание космических сил будут включены в бюджет-2020. Впрочем, ряд экспертов, в том числе из числа бывших руководителей в Пентагоне, уже высказали сомнение в целесообразности решения Трампа, поскольку де-факто космические силы в США уже действуют много лет в составе ВВС и Стратегического командования страны.

Концепция военного спутника в рамках Стратегической оборонной инициативы США
© AP Photo
США планировали включить Россию в программу "Звездные войны", пишут СМИ
Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Пентагона, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года, а перехватчики могут быть развернуты позднее.

В настоящее время международные договоры запрещают размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения. Однако пока ни одна из стран, имеющая доступ к космическим технологиям, официально не размещала какое-либо оружие в космосе.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена