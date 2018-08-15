Мэттис заявил, что США смогут защитить свои спутники‍

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис во вторник заявил, что США не хотят милитаризации космоса, но "не будут сидеть, сложа руки", если их спутники подвергнутся атаке.

"Мы не инициируем это (развертывание вооружений в космосе – ред.). Мы говорим, что сможем защитить наши спутники в космосе. В то же время, если кто-то попытается выйти в космос военным путем, мы не будем сидеть, сложа руки. Мы не намерены милитаризировать космос. Однако при необходимости мы будем защищаться в космосе", — сказал Мэттис в ходе поездки в Бразилию, сообщает издание Washington Post

Он напомнил, что еще в 2007 году Китай уничтожил свой старый спутник ракеrbтой наземного базирования и США "поняли тот сигнал, который был послан".

"С тех пор наша разведка наблюдает, как другие страны, включая Россию, развивают средства космического нападения", — сказал министр.

Обоснование политики



В последнее время администрация США начала активно продвигать идею использования космоса как театра боевых действий, что, как и в других случаях, объясняется необходимостью ответа на якобы действия других стран, прежде всего России и Китая.

Комментарии Мэттиса последовали спустя сутки после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что "соперники и противники (США) уже начали милитаризацию в космосе".

Кроме того, во вторник помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет заявила, что США выражали беспокойство много лет, за которые Россия активно стремилась разрабатывать и развертывать противоспутниковое оружие. Помощник госсекретаря осудила стремление России развивать противоспутниковый потенциал и заявила, что оно согласуется с другой ее деятельностью.

Космические силы



На прошлой неделе было объявлено о создании в США отдельных Космических сил. Планируется, что средства на создание космических сил будут включены в бюджет-2020. Впрочем, ряд экспертов, в том числе из числа бывших руководителей в Пентагоне, уже высказали сомнение в целесообразности решения Трампа, поскольку де-факто космические силы в США уже действуют много лет в составе ВВС и Стратегического командования страны.

Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Пентагона, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года, а перехватчики могут быть развернуты позднее.

В настоящее время международные договоры запрещают размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения. Однако пока ни одна из стран, имеющая доступ к космическим технологиям, официально не размещала какое-либо оружие в космосе.