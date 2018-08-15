Мэттис заявил, что США смогут защитить свои спутники‍

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис во вторник заявил, что США не хотят милитаризации космоса, но "не будут сидеть, сложа руки", если их спутники подвергнутся атаке.
Он напомнил, что еще в 2007 году Китай уничтожил свой старый спутник ракеrbтой наземного базирования и США "поняли тот сигнал, который был послан".
"С тех пор наша разведка наблюдает, как другие страны, включая Россию, развивают средства космического нападения", — сказал министр.
Обоснование политики
В последнее время администрация США начала активно продвигать идею использования космоса как театра боевых действий, что, как и в других случаях, объясняется необходимостью ответа на якобы действия других стран, прежде всего России и Китая.
Кроме того, во вторник помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет заявила, что США выражали беспокойство много лет, за которые Россия активно стремилась разрабатывать и развертывать противоспутниковое оружие. Помощник госсекретаря осудила стремление России развивать противоспутниковый потенциал и заявила, что оно согласуется с другой ее деятельностью.
Космические силы
На прошлой неделе было объявлено о создании в США отдельных Космических сил. Планируется, что средства на создание космических сил будут включены в бюджет-2020. Впрочем, ряд экспертов, в том числе из числа бывших руководителей в Пентагоне, уже высказали сомнение в целесообразности решения Трампа, поскольку де-факто космические силы в США уже действуют много лет в составе ВВС и Стратегического командования страны.
В настоящее время международные договоры запрещают размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения. Однако пока ни одна из стран, имеющая доступ к космическим технологиям, официально не размещала какое-либо оружие в космосе.