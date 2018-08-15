ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Американский судья, который ведет дело россиянина Евгения Никулина, запросил его психиатрическую экспертизу, заявил РИА Новости адвокат Никулина Аркадий Бух.
"Мы подали прошение о психиатрической экспертизе. Судья удовлетворил наше прошение. Мы рассматриваем это как большую победу на данный момент", — заявил Бух.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам.