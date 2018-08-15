Суд в США удовлетворил прошение о психиатрической экспертизе для Никулина

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Американский судья, который ведет дело россиянина Евгения Никулина, запросил его психиатрическую экспертизу, заявил РИА Новости адвокат Никулина Аркадий Бух.

Ранее Бух сообщил РИА Новости, что судья может запросить психиатрическую экспертизу в рамках слушания по делу 14 августа.

"Мы подали прошение о психиатрической экспертизе. Судья удовлетворил наше прошение. Мы рассматриваем это как большую победу на данный момент", — заявил Бух.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам.