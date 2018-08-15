Ким Чен Ын поздравил Путина с годовщиной освобождения Кореи

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лидер КНДР Ким ЧЕн Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства, предает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В поздравлении Ким Чен Ын тепло поприветствовал президента и граждан "дружественной" страны, а также пожелал Путину "еще больших успехов в ответственной работе по построению могущественной России".

"Традиция того, что граждане обеих наших стран ежедневно сражались плечом к плечу против общего врага в тяжелой войне — это крепчайшая основа дружественных отношений между КНДР и Россией, которая становится движущей силой для дальнейшем развитии в соответствии с требованиями новой эпохи двухсторонних отношений", — говорится в телеграмме.

Корея была освобождена от японского колониального господства 15 августа 1945 года войсками бывшего СССР, когда император Японии объявил о решении капитулировать во Второй мировой войне. В память о советских воинах в центре столицы КНДР Пхеньяна на склоне горы Моранбон высится монумент "Освобождение".