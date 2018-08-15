ЕРЕВАН, 15 авг – РИА Новости. Сталевар из армянского Алаверди Аркадий Мгдсян, ставший героем одного из популярных в последнее время видео в сети, рассказал РИА Новости о том, как ему удалось опустить руку под расплавленный металл.

Ранее в интернете широко разошлось видео, на котором сталевар голыми руками прикасается к расплавленному жидкому металлу, не получая после этого ожогов и повреждений. Ролик набрал почти 1,5 миллиона просмотров.

Сам Мгдсян, которого в американских соцсетях назвали "бессмертный русский", признался, что не ожидал такой популярности и тем более не думал, что видео получит известность через два года после публикации. По его словам, все запечатленное на видео – традиция, которой очень много лет.

"То, что вы называете трюком, проделывают все: молодые и не только металлурги нашего города. Это своего рода традиция посвящения в металлурги, и за 250-летнюю историю завода (в Алаверди – ред.) все молодые специалисты, проходили через это, когда достигали особого уровня мастерства", — сказал Мгдсян.

По его словам, эта "полушутка, полутайна" является обычаем алавердских металлургов.

"Почему это тайна? Потому что за 250-летнюю историю завода никто из руководителей не поощрял. Скажу более — даже запрещали подобного рода действия", — добавил сталевар.

Он отметил, что по технике безопасности, принятой на производстве, работники должны находиться рядом с печью в спецодежде и других средствах защиты, которые строго запрещается снимать. Именно поэтому Мгдсяну приходится отвергать многочисленные предложения разных телеканалов, которые просят повторить трюк с расплавленным металлом.

"Как вы видите, в ролике я нарушил действующий устав и правила мер предосторожности, за что, конечно, меня вызвало руководство, потребовало объяснений и вынесло строгое предупреждение. Соответственно выполнение трюка во второй раз невозможно", — сказал сталевар.

Он отметил, что феномен этой экстремальной проделки объясняется эффектом Лейденфроста, когда между жидкостью и раскаленным металлом образуется паровая прослойка. "Если хорошенько смочить руку перед погружением в расплав, пар на долю секунды защитит кожу от ожога", — пояснил Мгдсян.

Он также ответил на вопрос, было ли ему страшно в первый раз. "Если я отвечу "нет", то совру. Но не то чтобы я очень испугался, так как я уже видел, как подобное проделывали и другие и с течением времени морально был подготовлен", — сказал сталевар.