МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер приветствовал освобождение в Турции двух греческих военнослужащих.

Ранее сообщалось, что турецкие власти решили освободить двух греческих военнослужащих – Ангелоса Митретодиса и Димитриса Куклатзиса, которые с 1 марта находились в турецкой тюрьме за незаконный переход границы. Военных в ночь на среду перевезут в Салоники, где их встретят министр обороны Панос Камменос и начальник генштаба армии Алкивиадис Стефанис.

"Рад известию о скором освобождении двух греческих солдат, задержанных в Турции. Как я уже говорил в Варне, Турции нечего бояться со стороны своих европейских соседей. ЕС будет продолжать участвовать этом стратегическом партнерстве. Мы хотим видеть демократическую, стабильную и процветающую Турцию", — написал Юнкер в своем микроблоге в Twitter.

Греческие военные Ангелос Митретодис и Димитрис Куклатзис 5,5 месяцев находились в турецкой тюрьме. Они были задержаны 1 марта, когда во время патрулирования в районе Эврос из-за плохой погоды по ошибке зашли на турецкую территорию. Власти Греции ожидали, что турки в течение суток выдадут задержанных. Однако в Турции греческих военных обвинили в незаконном проникновении на военную территорию. Во вторник суд в Эдирне освободил военных.

МИД Греции заявил, что решение турецких властей будет способствовать развитию греко-турецких отношений и дружбы народов.

Задержание военных было одной из самых острых проблем в отношениях Анкары и Афин в последние месяцы.