Конгресс США опубликовал законопроект по новым санкциям‍

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На сайте конгресса США опубликовали законопроект с новыми антироссийскими санкциями. Документ внесли на рассмотрение парламентариев еще в начале августа.

Проект предусматривает, в частности, новые ограничения против российских политиков, чиновников, бизнесменов и компаний, связанных с российскими энергопроектами. Помимо этого, он включает санкции против российского государственного долга. Авторы также предлагают запретить выдачу американцам лицензий на участие в нефтедобывающих проектах в России.

Эксперты отмечают расплывчатые формулировки документа и подчеркивают, что его еще могут серьезно скорректировать или вообще не станут принимать.

Авторами законопроекта стали Роберт Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин от Демократической партии и Кори Гарднер, Линдси Грэм и Джон Маккейн от республиканцев. По словам Грэма, предлагаемые санкции должны стать "самыми тяжелыми из когда-либо введенных".

В Кремле не реагируют

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют еще не принятые документы, но отметил, что за ситуацией следят очень внимательно.

История развивается циклами

"На законопроекты мы не реагируем. Мы очень внимательно отслеживаем. Наша позиция хорошо известна, она не изменяется в отношении этих мер ограничительного характера. Ничего хорошего для двусторонних отношений это не сулит", — сказал Песков.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik связал введение новых санкций с внутренними проблемами США.

"Все это разворачивается в ходе предвыборной борьбы в рамках кампании по промежуточным выборам в конгресс. И старые политические элиты (причем, что характерно – и демократы, и республиканцы) сплотились и выступают единым фронтом в противовес новой политической элите, которую собой олицетворяет Дональд Трамп", — считает Ковалев.

По его мнению, противники Трампа при помощи антироссийской кампании пытаются создать образ общего врага, чтобы остановить смену элит в условиях якобы нависшей внешней угрозы.

"В свое время подобным образом в Америке разворачивалась знаменитая кампания маккартизма, которая сотрясала Америку в 50-ые годы ХХ века. История развивается циклами, и на новом историческом этапе мы видим некое подобие такого маккартизма", — заключил Ковалев.