Конгресс США опубликовал законопроект по новым санкциям‍

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На сайте конгресса США опубликовали законопроект с новыми антироссийскими санкциями. Документ внесли на рассмотрение парламентариев еще в начале августа.
Эксперты отмечают расплывчатые формулировки документа и подчеркивают, что его еще могут серьезно скорректировать или вообще не станут принимать.
Авторами законопроекта стали Роберт Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин от Демократической партии и Кори Гарднер, Линдси Грэм и Джон Маккейн от республиканцев. По словам Грэма, предлагаемые санкции должны стать "самыми тяжелыми из когда-либо введенных".
В Кремле не реагируют
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют еще не принятые документы, но отметил, что за ситуацией следят очень внимательно.
История развивается циклами
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik связал введение новых санкций с внутренними проблемами США.
"Все это разворачивается в ходе предвыборной борьбы в рамках кампании по промежуточным выборам в конгресс. И старые политические элиты (причем, что характерно – и демократы, и республиканцы) сплотились и выступают единым фронтом в противовес новой политической элите, которую собой олицетворяет Дональд Трамп", — считает Ковалев.
"В свое время подобным образом в Америке разворачивалась знаменитая кампания маккартизма, которая сотрясала Америку в 50-ые годы ХХ века. История развивается циклами, и на новом историческом этапе мы видим некое подобие такого маккартизма", — заключил Ковалев.