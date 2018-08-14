"История развивается циклами". Экономист о новых санкциях США

Законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового государственного долга РФ и российских госбанков, опубликован на сайте конгресса США.
О внесении документа в конгресс группой сенаторов стало известно в начале августа, и вскоре в распоряжении СМИ оказался полный текст законопроекта.
Со своей стороны Минфин России напомнил, что законодательные инициативы о распространении санкций США на российский госдолг появлялись и раньше, но не получали развития. Впрочем, уверены в министерстве, Россия сможет выполнить программу внутренних займов даже без участия иностранных инвесторов.
В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев высказал мнение, что обострение антироссийских настроений в США происходит исключительно в связи с внутренними проблемами.
"На мой взгляд, главная направленность этой санкционной истерии – исключительно внутриамериканская. Напомню, что все это разворачивается в ходе предвыборной борьбы в рамках кампании по промежуточным выборам в конгресс. И старые политические элиты (причем, что характерно – и демократы, и республиканцы) сплотились и выступают единым фронтом в противовес новой политической элите, которую собой олицетворяет (президент США) Дональд Трамп. То есть их главная задача – не допустить прихода сторонников Трампа в конгресс. И этой антироссийской санкционной кампанией они пытаются оказать давление и сохранить свою власть. То есть, изобретя общего внешнего врага, они показывают – мол, Америка в опасности, и в этих условиях нельзя менять политическую элиту. То есть делают все, чтобы остаться у власти. Напомню, что в свое время подобным образом в Америке разворачивалась знаменитая кампания маккартизма, которая сотрясала Америку в 50-ые годы ХХ века. История развивается циклами, и на новом историческом этапе мы видим некое подобие такого маккартизма", – сказал Игорь Ковалев.
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