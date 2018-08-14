"История развивается циклами". Экономист о новых санкциях США

Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев высказал мнение, что обострение антироссийских настроений в Америке происходит исключительно в связи с внутренними проблемами.

Законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового государственного долга РФ и российских госбанков, опубликован на сайте конгресса США.

О внесении документа в конгресс группой сенаторов стало известно в начале августа, и вскоре в распоряжении СМИ оказался полный текст законопроекта.

В документе предлагается ввести новые ограничения в отношении российского финансового сектора. В частности, резидентам США будет запрещено участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу. Запрет будет распространяться на все гособлигации, а также производные финансовые инструменты со сроком обращения больше 14 дней. Кроме того, сенаторы предлагают ввести запрет на операции и заморозить собственность в США "одного или нескольких финансовых институтов".

Со своей стороны Минфин России напомнил, что законодательные инициативы о распространении санкций США на российский госдолг появлялись и раньше, но не получали развития. Впрочем, уверены в министерстве, Россия сможет выполнить программу внутренних займов даже без участия иностранных инвесторов.

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев высказал мнение, что обострение антироссийских настроений в США происходит исключительно в связи с внутренними проблемами.

"На мой взгляд, главная направленность этой санкционной истерии – исключительно внутриамериканская. Напомню, что все это разворачивается в ходе предвыборной борьбы в рамках кампании по промежуточным выборам в конгресс. И старые политические элиты (причем, что характерно – и демократы, и республиканцы) сплотились и выступают единым фронтом в противовес новой политической элите, которую собой олицетворяет (президент США) Дональд Трамп. То есть их главная задача – не допустить прихода сторонников Трампа в конгресс. И этой антироссийской санкционной кампанией они пытаются оказать давление и сохранить свою власть. То есть, изобретя общего внешнего врага, они показывают – мол, Америка в опасности, и в этих условиях нельзя менять политическую элиту. То есть делают все, чтобы остаться у власти. Напомню, что в свое время подобным образом в Америке разворачивалась знаменитая кампания маккартизма, которая сотрясала Америку в 50-ые годы ХХ века. История развивается циклами, и на новом историческом этапе мы видим некое подобие такого маккартизма", – сказал Игорь Ковалев.

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