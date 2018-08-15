Подросток взломал копию сайта избирательной системы США за десять минут

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В рамках конференции хакеров DEF CON, проходившей в США, 11-летний школьник Эммет Брюэр смог взломать копию сайта избирательной системы США за десять минут, пишет издание El Periodico.

Отмечается, что подросток с легкостью преодолел защиту сайта и "изменил" результаты выборов в штате Флорида.

Кроме того, помимо Брюэра с задачей смогли справиться еще 35 участников конференции в возрасте от шести до 17 лет. За короткое время подростки не только взламывали сайт, но также меняли имя победителя выборов и количество полученных кандидатами голосов.

В рамках этой конференции организаторы надеялись проверить надежность защиты сайтов избирательной системы, а также выявить ее проблемы. При этом они отметили, что настоящую систему выборов взломать гораздо сложнее, потому что в ней используются уникальные сети и пользовательские базы данных с новыми и современными протоколами безопасности.