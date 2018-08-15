В семье Сенцова рассказали об ответе на просьбу матери его помиловать

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Осужденный в России за террористическую деятельность Олег Сенцов должен сам обратиться к Владимиру Путину с просьбой о помиловании — об этом, как передает "Громадьске" со ссылкой на сестру Сенцова Наталью Каплан, говорится в ответе Управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента, адресованном матери заключенного Людмиле Сенцовой.

Как следует из опубликованного телеканалом документа, который представлен как ответ матери Сенцова из администрации президента, просьбу направили временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого округа для предварительного рассмотрения.

Также в тексте разъясняется, что после того, как осужденный напишет ходатайство о помиловании, его должны направить в комиссию по вопросам помилования. Окончательное решение принимает президент России.

По словам Каплан, дальнейшие действия будут обсуждаться с адвокатом. Она также выразила мнение, что сам осужденный писать ходатайство о помиловании не станет.

На прошлой неделе Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию с Сенцовым. После этого, по сообщениям СМИ, Елисейский дворец распространил информацию, что Путин обещал Макрону дать некие ответы по ситуации. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, комментируя эти сообщения, что Кремлю пока нечего добавить по ситуации с Сенцовым.

Олег Сенцов приговорен российским судом к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.

В середине мая Сенцов объявил голодовку. Он находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы в ЯНАО, сообщало ранее УФСИН.