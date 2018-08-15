В семье Сенцова рассказали об ответе на просьбу матери его помиловать

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Осужденный в России за террористическую деятельность Олег Сенцов должен сам обратиться к Владимиру Путину с просьбой о помиловании — об этом, как передает "Громадьске" со ссылкой на сестру Сенцова Наталью Каплан, говорится в ответе Управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента, адресованном матери заключенного Людмиле Сенцовой.
Также в тексте разъясняется, что после того, как осужденный напишет ходатайство о помиловании, его должны направить в комиссию по вопросам помилования. Окончательное решение принимает президент России.
По словам Каплан, дальнейшие действия будут обсуждаться с адвокатом. Она также выразила мнение, что сам осужденный писать ходатайство о помиловании не станет.
На прошлой неделе Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию с Сенцовым. После этого, по сообщениям СМИ, Елисейский дворец распространил информацию, что Путин обещал Макрону дать некие ответы по ситуации. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, комментируя эти сообщения, что Кремлю пока нечего добавить по ситуации с Сенцовым.
В середине мая Сенцов объявил голодовку. Он находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы в ЯНАО, сообщало ранее УФСИН.