СМИ узнали национальность подозреваемого в наезде на пешеходов в Лондоне

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Водителем, совершившим наезд на пешеходов в Лондоне, оказался иммигрант из Судана 29-летний Салих Хатер, сообщает издание Daily Mail.

Автомобиль врезался в ограждение у здания парламента в Лондоне во вторник утром. Перед этим он наехал на нескольких пешеходов и велосипедистов. Всего пострадали три человека. Водитель был арестован. Полиция рассматривает инцидент у парламента Великобритании как теракт.

По данным телеканала Sky News, подозреваемый — студент, он проживал в районе Спаркхилл в Бирмингеме, где под его квартирой располагалось интернет-кафе.

Как сообщает телеканал, до инцидента автомобиль Ford Fiesta серебрянного цвета целую ночь ездил по Лондону. Хатер выехал из Бримингема вечером в понедельник. Ночью он объезжал туристические достопримечательности Лондона в районе улицы Тоттенхэм-Корт-Роуд, а рано утром отправился к зданию парламента.

Ранее сообщалось, что нападавший является британским гражданином, но выходцем "из другой страны". Его автомобиль Ford Fiesta был зарегистрирован в городе Ноттингем и имел нескольких предыдущих владельцев. В настоящее время офицеры контртеррористического подразделения полиции проводят обыски по трем адресам в регионе Мидлендс (центральная часть Англии), где проживает подозреваемый, в рамках идущего расследования инцидента в Вестминстере.