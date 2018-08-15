СМИ узнали национальность подозреваемого в наезде на пешеходов в Лондоне

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Водителем, совершившим наезд на пешеходов в Лондоне, оказался иммигрант из Судана 29-летний Салих Хатер, сообщает издание Daily Mail.
По данным телеканала Sky News, подозреваемый — студент, он проживал в районе Спаркхилл в Бирмингеме, где под его квартирой располагалось интернет-кафе.
Ранее сообщалось, что нападавший является британским гражданином, но выходцем "из другой страны". Его автомобиль Ford Fiesta был зарегистрирован в городе Ноттингем и имел нескольких предыдущих владельцев. В настоящее время офицеры контртеррористического подразделения полиции проводят обыски по трем адресам в регионе Мидлендс (центральная часть Англии), где проживает подозреваемый, в рамках идущего расследования инцидента в Вестминстере.