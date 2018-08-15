В Латвии надеются "выжить" за счет российской свеклы и подсолнечника

МОСКВА. 15 авг — РИА Новости. Латвийский транзитный порт Liepaja Bulk Terminal надеется "выжить" за счет большого урожая свеклы и подсолнечника из России, пишет Sputnik Латвия.
"По регионам Латвии это немного колеблется, но, скажем, Курземе и Северное Курземе пострадали больше всего. Я думаю, что здесь, наверное, минус 50%, если все вместе посмотреть. Это очень большая цифра", — отметил Матвеев.
В результате серьезно снизится и транзит через латвийские порты, что приведет к значительному уменьшению прибыли. Матвеев надеется, что хороший урожай поздних культур в России поможет предприятию "поддержать штаны".
Транзитный сектор Латвии лишился значительного объема грузов из-за намерения России развивать собственную инфраструктуру на побережье Балтийского моря, а также увеличивать провозную способность железной дороги в Ленинградской области. Согласно статистическим данным, за последние четыре года железнодорожные перевозки в Латвии сократились на 23%, оборот латвийских портов на 16%, а народное хозяйство потеряло порядка 132 миллионов евро.