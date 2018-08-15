В Латвии надеются "выжить" за счет российской свеклы и подсолнечника

МОСКВА. 15 авг — РИА Новости. Латвийский транзитный порт Liepaja Bulk Terminal надеется "выжить" за счет большого урожая свеклы и подсолнечника из России, пишет Sputnik Латвия.

По словам члена правления порта Liepaja Bulk Terminal Юрия Матвеева, затяжные дожди прошлой осенью и засушливое лето в 2018 году могут привести к серьезному уменьшению урожая у латвийских фермеров. В некоторых регионах страны потери достигнут 50 процентов.

"По регионам Латвии это немного колеблется, но, скажем, Курземе и Северное Курземе пострадали больше всего. Я думаю, что здесь, наверное, минус 50%, если все вместе посмотреть. Это очень большая цифра", — отметил Матвеев.

В результате серьезно снизится и транзит через латвийские порты, что приведет к значительному уменьшению прибыли. Матвеев надеется, что хороший урожай поздних культур в России поможет предприятию "поддержать штаны".

"Урожай подсолнечника в России должен быть хороший, может быть, даже очень хороший, этот сегмент будет "поддерживать наши штаны", скажем так. Урожай сахарной свеклы тоже будет не хуже, чем в прошлом году. Эти культуры поздние, их будут убирать только в сентябре, на них надежда есть. Будем стараться выживать", — рассказал Матвеев.

Транзитный сектор Латвии лишился значительного объема грузов из-за намерения России развивать собственную инфраструктуру на побережье Балтийского моря, а также увеличивать провозную способность железной дороги в Ленинградской области. Согласно статистическим данным, за последние четыре года железнодорожные перевозки в Латвии сократились на 23%, оборот латвийских портов на 16%, а народное хозяйство потеряло порядка 132 миллионов евро.