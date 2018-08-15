МОСКВА. 15 авг — РИА Новости. Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook заявила, что Украине нужна новая Конституция.

По ее словам, новый Основной закон позволит украинскому народу диктовать властям, что делать, а не наоборот.

"Все 27 лет независимости кто-то говорит и делает заявления от имени украинского народа, прикрываясь его статусом. Вот почему пришло время для действий. Нужно подготовить новую народную Конституцию, по которой будет жить страна ", — написала Тимошенко.

Она также считает, что действующая Конституция написана неправильно и не учитывает интересов жителей.

"В Конституции США, принятой в 1787 году, написано: "Мы, народ Соединенных Штатов…" Так же начинается Конституция Франции: "Мы, французский народ…". Но! Только в нашей Конституции 1996 года народу отведены второстепенные роли. "Верховная Рада от имени народа Украины", — говорится там. Чувствуете разницу?" — подчеркивает Тимошенко.

Кроме того, лидер "Батькивщины" отметила, что новую Конституцию нужно принимать не в парламенте, а на всенародном референдуме.

"Тогда чиновники не будут диктовать людям, как жить, а назначаться обществом и отвечать перед ними. Нам нужна Конституция как Библия, которую невозможно не выполнить, и которая реально изменит нашу жизнь", — добавила Тимошенко.