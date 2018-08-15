В США призвали расследовать причастность Пентагона к атакам в Йемене

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Американскому министерству обороны следует начать расследование о причастности США к атакам в Йемене, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, заявил конгрессмен Тед Лиу в письме генеральному инспектору Пентагона.

"Коалиция неоднократно наносила удары по гражданским объектам", — сообщается в письме. "Я прошу, чтобы вы начали расследование, чтобы определить степень риска того, что состав минобороны, участвующий в операциях коалиции в Йемене, нарушает устав минобороны", — говорится в письме.

Лиу отметил, что обеспокоен тем, что США ставят своих солдат под "этическую и юридическую угрозу пособничества военным преступлениям".

Конгрессмен призвал генерального инспектора изучить дела чиновников, связанных с поставками американского оружия в Саудовскую Аравию, так как это оружие могло быть использовано при атаках по мирным жителям Йемена.

Представитель Международного комитета Красного Креста в Йемене Мирелла Ходейб на прошлой неделе сообщила РИА Новости, что десятки людей, большинство из которых дети, пострадали после атаки на автобус в районе рынка Дахян в городе Саада на северо-западе Йемена. МККК позднее сообщил в Twitter, что погибли не менее 50 человек, 77 получили ранения.

Ранее после сообщений об инциденте коалиция заявила, что удары в Сааде были нацелены по пусковым установкам йеменских повстанцев-хуситов, которые до этого пытались атаковать район Джизан на юге Саудовской Аравии при помощи баллистической ракеты.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Алла". В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.